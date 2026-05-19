公民併有譜？財部：確保公股經營主導權下 評估推動「公民併」

財政部表示，督請公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，評估推動「公民併」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明邀請財政部及金管會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告，財政部報告指出，為提升公股金融機構競爭力，已推動公股投信四合一整併，相關事業正積極辦理中，將以保障員工工作權為優先；另督請公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，評估推動「公民併」。

針對公股金融事業中長期整併規劃，財政部表示，金融事業整併有助金融市場良性發展，基於提升公股金融機構競爭力考量，已推動公股投信四合一整併，相關事業刻積極辦理中，並將以保障員工工作權為優先。 另，財政部督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位；同時督導事業於辦理過程中遵循相關法規及市場機制，同時兼顧股東、員工及客戶權益。

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報告指出，積極落實留才及攬才措施、改善員工權益及福利方面， 公股金融事業多元管道招攬，聚焦數位金融與資安人才。財政部表示，為因應金融科技發展與產業趨勢，公股銀行近年招募重點聚焦數位轉型與資安專業人才，各事業除傳統甄試外，並結合校園徵才及數位社群平臺，擴大對優質人才之吸引力，透過招攬具備新興技術專才，與業務發展緊密結合，強化整體經營的競爭優勢。

此外，為留住優秀人才並強化經營績效，公股銀行已推動多項激勵機制，首先，縮短待遇落差，為拉近與民營金融機構距

離，國營銀行薪資實施「與公務員脫鉤」政策，自2019年迄今調薪近19%，顯著提升薪酬競爭力。 其次，優化升遷管道，為提高年輕行員留任意願，公股銀行採透明、公平升遷機制，縮短參加升等年資，並調整升遷考核評分內容，降低年資占比，提高專業能力與證照的考評權重，針對表現優異或具發展潛能之青年行員實施提前拔擢機制。

再者，優化員工福利與營造友善職場環境，財政部表示，致力於提升公股金融事業員工福利，營造友善育兒職強化生場，生育支持方面，自2026年起，國營金融機構生育補助每胎10萬元；另公股民營金融事業補助金額最高達25萬元；利潤分享與照護方面，公股民營金融事業全面推動員工持股信託，並將經營利潤合理反映於員工酬勞（2026年發放年終獎金最高8.9個月），落實員工權益保障。

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