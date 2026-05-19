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麥當勞要漲價了! 超值全餐、早餐套餐、部分點心及飲料調漲3-5元

2026/05/19 14:42

台灣麥當勞宣布，考量整體營運策略，將於5月27日凌晨零時起調整部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3-5元，主餐單點價格則維持不變。（台灣麥當勞提供）台灣麥當勞宣布，考量整體營運策略，將於5月27日凌晨零時起調整部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3-5元，主餐單點價格則維持不變。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞宣布，考量整體營運策略，將於5月27日凌晨零時起調整部分產品價格，超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3-5元，主餐單點價格則維持不變。

其中超值全餐套餐價格調升5元，主餐單點價格不變；早餐套餐套餐價格調升3元，主餐單點價格不變。

麥當勞分享盒：價格調升5元；點心類玉米湯（小/大）調升3元，其餘產品價格不變。

飲料類：檸檬風味紅茶（中）、經典卡布奇諾（熱）調升3元，其餘產品價格不變。

其他：塑膠袋加購價調升1元、麥克雞塊沾醬加購價調升2元。

台灣麥當勞表示，將持續提供多元且超值的餐點選擇，包括備受喜愛的「1+1星級點$50/$69 」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡，以及麥當勞APP麥粉週週樂（每週優惠券）等，滿足不同消費需求。

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