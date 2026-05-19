股匯雙挫！台股急殺逾600點、新台幣回測31.7元防線（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到台積電 ADR 收跌影響，台股今日開平走低，盤中重挫逾600點，再度面臨 4 萬點大關保衛戰。匯市同步承壓，新台幣兌美元今早以 31.57 元開出後一路走貶，最低觸及 31.65 元，逼近近期盤整區間31.7元下緣，中午暫收 31.645 元、小貶 1 分，台北外匯經紀公司成交量12億美元。

據外電報導，由於伊朗提出新提案，美國總統川普表示應海灣國家領導人要求，將暫緩對伊朗的襲擊計劃。使國際油價與美元自週一高點滑落，但美股科技股漲多拉回，引發市場謹慎情緒，導致亞洲股市今日全面潰敗。

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股市重摔也拖累主要亞幣表現，亞洲匯市集體走貶，其中，日圓兌美元貶破 159，創 5 月初日本官方干預以來新低；韓元亦再度跌破1500兑1美元大關；人民幣也同步拉回修正。

匯銀人士指出，雖然美伊緊張局勢因川普表態而出現轉圜，但後市仍然不明，且市場多頭情緒已轉趨謹慎，短線需緊盯美股科技股是否止跌，以及外資動向。

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