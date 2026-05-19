台灣AI人才大升級！數發部發布指引3.0 新增AI治理與協作能力

數位發展部數位產業署今（19）日發布「AI 產業人才認定指引 3.0」，數發部部長林宜敬與產業界人士共同參與。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI與Agentic AI技術快速演進，人工智慧人才已成為全球競逐的重要戰略資源。數位發展部數位產業署今（19）日正式發布「AI產業人才認定指引3.0」，新增「AI治理素養」與「AI協作與開發」兩大能力項目，並攜手線上學習平台Hahow、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，進一步將AI人才培育架構落實至實際產業工作場景。

數位發展部部長林宜敬表示，AI人才已是國家核心競爭力，面對全球AI人才競爭日益激烈，數發部希望透過建構更完整的人才能力框架，引導產業、教育與培訓機構共同培育AI人才。透過「AI 產業人才認定指引」建立的共通基準，企業能夠提出更精準的AI人才需求，培訓機構可以開設更符合趨勢的AI課程，認證單位可以推廣AI能力認證考試，民眾也可善用相關學習和認證資源，增強本身的AI能力，打造一個完整的生態圈。

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數產署說明，本次3.0指引有兩大重要更新。首先，因應今年（115年）1月公布的《人工智慧基本法》，新增「AI治理素養」能力，協助人才建立AI應用風險意識與治理框架。其次，因應Vibe Coding（氛圍編程）與Agentic AI （代理式AI） 發展趨勢，新增「AI協作與開發」能力，強化人才與AI工具協作及開發的實務能力。

此外，指引3.0也首度新增「推薦學習資源」附件，納入AIA與Meta共同開發的「好好用AI」素養教材，以及與AIF聯名開發的AI產業人才賦能公版教材，提供產業與民眾更完整的系統化學習資源。

數發部也宣布將與線上學習平台Hahow展開合作，未來，該平台線上課程將對齊AI人才認定指引中的人才分類與能力類型，讓企業與學習者能可依循此架構快速找尋適合的課程。

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