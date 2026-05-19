焦點股》群聯：完成第1次ECB定價 重挫逾8％

群聯今日股價重挫，回測10日線。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）今日宣布順利完成第1次海外無擔保可轉換公司債（ECB）定價，成功募集8億美元（約新台幣254億元），群聯表示，本次募集資金將全數用於外幣購料，以支應公司在全球AI ecosystem solutions解決方案業務持續拓展所帶來的資金需求。

群聯表示，本次發行是群聯首次於國際資本市場進行籌資，獲得超額認購，並且A、B兩券皆定價於對發行人最有利的一端，凸顯全球資金對群聯在儲存控制與儲存解決方案領域之領先地位、產品組合、客戶結構與長期營運成長藍圖的高度信心與肯定。

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不過受到美光股價昨日下挫5.95%影響，記憶體族群今日全面大跌，群聯股價早盤開低走低，跌破10日線，截至9:35分左右，群聯股價大跌7.68%，暫報2525元，成交量逾4400張。

群聯表示，本次發行的海外可轉換公司債共分為A、B兩券，分別為新台幣連結、美元交割及純美元計價的結構。兩券發行規模皆為4億美元，並且皆採零票面利率，五年發行期間的發行結構。其中，A券初始轉換價格為新台幣3418.75元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為25%；B券初始轉換價格為新台幣3555.5元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為30%。兩券皆將在新加坡交易所上市，預定發行日為2026年5月26日。

群聯表示，隨著AI應用持續滲透至各產業領域，市場對於高效能儲存與資料基礎架構的需求也持續快速增加。群聯將相應的成長策略核心聚焦於持續投入關鍵技術，同時強化人才布局，為未來幾年的成長提前做準備。

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