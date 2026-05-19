焦點股》事欣科：工業電腦族群飛揚 帶量漲停

事欣科看好後續軍工與衛星新舊客戶齊步發力，2026年營運高峰可期。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）看好航太、國防及衛星訂單能見度極佳，管理層強調將持續發揮美墨產能優勢，對於全年營運展望極度樂觀。今日在工業電腦族群齊步上漲之下，事欣科開盤獲買盤助攻跳空亮燈，截至上午9時28分暫報漲停價81.8元，成交量2590張，超過1萬張漲停價委買單尚未成交。

回顧事欣科4月營收4.24億元，創下歷年單月新高，首季每股盈餘4.49元，寫下歷年單季新高表現，管理層指出，公司營運成長主要受惠於低軌衛星業務加持，在全球衛星佈建需求成長之下，下游低軌衛星關鍵零組件強力拉貨，成為推升業績大幅提升的核心引擎。

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事欣科指出， 除了現有的SpaceX等主要客戶外，目前也已成功接獲新衛星客戶訂單，可望進一步擴大在低軌衛星領域的市場滲透率，相關零組件出貨將隨著新案投產持續增溫。旗下美國、墨西哥產能能避開地緣政治風險，緊貼北美客戶需求，後續軍工與衛星新舊客戶齊步發力，2026 年營運高峰可期。

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