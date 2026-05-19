東聯股東會董座徐旭東請假 副董：聚焦AI新材料、特化品力拼虧轉盈

東聯股東會董座徐旭東請假，副董席家宜表示東聯積極聚焦AI新材料、特化品，力拼虧轉盈。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股東聯（1710）今（19）日舉行股東會，董事長徐旭東請假，由副董席家宜代理股東會主席。席家宜表示，去年在各種因素影響下營運環境承壓，每股淨損1.01元，不過，今年更進一步積極布局AI新材料，同時深化擴張既有電子應用化學品，期待今年能虧轉盈。截至9:28分為止，東聯股價上漲0.15元、暫報11.7元，成交量約250張。

受到中國產能過剩、國際貿易壁壘與關稅措施升高，再加上原物料與匯率波動，以及碳費制度正式上路等因素影響，東聯去年營收223億元、稅後虧損8.87億元、每股淨損1.01元。席家宜指出，儘管今年中東戰事對全球能源供應與石化產業帶來變數，但公司啟動因應機制，預期整體營運較去年有顯著改善。

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總經理蔡錫津則說，東聯已逐步降低大宗石化產品，聚焦電子化學品、AI特殊應用材料等高附加價值產品。在電子應用化學品方面，發展高純度製程溶劑、光阻剝離劑、界面活性劑等關鍵材料，並提供客製化材料解決方案，導入電子及半導體產業應用；同時，也投入類固態電池材料，結合國內產業夥伴推進量產布局，為台灣儲能及電動車產業發展提供關鍵材料；此外，針對AI先進封裝用光固化樹脂材料應用及高速機板材料等技術投入研發，朝高階材料發展。

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