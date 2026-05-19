黃金終於漲了！但專家有話要說

黃金週一（18日）因美元疲軟而上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週一（18日）因美元疲軟而上漲，但由於伊朗戰爭恐引發通膨升溫、進而帶動升息，在美債殖利率也上揚的狀況下，黃金漲幅有限。

黃金現貨上漲0.2%，報每盎司4548.14美元，盤中一度觸及3月30日以來最低。

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黃金期貨上漲0.1%，報每盎司4558美元。

《路透》報導，美國黃金交易所市場分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「美元指數跌至盤中低點，這對黃金市場而言是個利多因素。」但他也說，債券殖利率上揚可能會抑制金價的上漲空間，「甚至可能在短期內對貴金屬價格造成進一步的下跌壓力。」

全球公債週一繼續下跌，10年期美國公債殖利率升至2025年2月以來最高水準，反映伊朗戰爭導致能源價格上漲之後，加劇了通膨升溫的疑慮並強化市場對央行升息的預期。殖利率走勢與價格是相反的。

與此同時，受供應中斷擔憂影響，油價小幅上漲約2%，觸及兩週高點。有報導援引伊朗媒體消息稱，美國可能對伊朗石油實施制裁豁免，受此影響，油價在早盤交易時段曾一度下跌。

自2月28日美以對伊朗開戰以來，布蘭特原油已上漲約55%，而黃金現貨價則下跌約13.8%。

隨著投資人需求減弱，部分銀行已開始調降短期金價預測。摩根大通成為首批下修2026年平均金價預測的主要銀行之一，將其預測從每盎司5708美元下修至5243美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.4%，報每盎司77.04美元。

現貨鉑金下跌0.1%，報每盎司1972.10美元。

現貨鈀金下跌0.2%，報每盎司1409.75美元。

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