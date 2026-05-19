台灣賣美債了！仍是第10大海外債主 最新數據一次看

前10大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週三（15日）公布數據顯示，外國投資人持有的美債總額出現下降，從2026年2月的9.4871兆美元降至3月的9.3487兆美元。日本仍是美國以外的最大美債持有者，3月持有量較2月減少477億美元，至1.1916兆美元，另外台灣3月持有美債規模約3008億美元，較2月減少127億美元，仍是第10大海外美債持有國。

根據數據，2026年2月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.1916兆美元）、英國（9269億美元）、中國（6523億美元）、開曼群島（4594億美元）、比利時（4540億美元）。

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6至10名則為加拿大（4394億美元）、盧森堡（4320億美元）、法國（3930億美元）、愛爾蘭（3552億美元）、台灣（3008億美元）。

其他11名至15名國家地區則為，瑞士（2864億美元）、香港（2782億美元）、新加坡（2743億美元）、挪威（2174億美元）、印度（1830億美元）。

3月是中東緊張局勢升高後，影響首度完整反映的一個月。美國與以色列對伊朗的戰爭擾亂海運供應鏈、推高能源價格，同時衝擊全球債券與匯市。基準10年期美國公債殖利率在3月底升至4.32%，顯示投資人重新反映通膨風險。

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