資料中心需求大爆發 Google和黑石集團成立新AI雲端公司

Google和黑石集團週一宣佈，將共同成立一家AI雲端服務合資企業。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭Google和全球私募股權巨頭黑石集團（Blackstone）週一（18日）宣佈，將共同成立一家AI雲端服務合資企業，目的在利用對AI運算服務日益成長的市場需求。

《路透》報導，黑石集團首輪將投入50億美元（約新台幣1584.75億元），旨在協助500MW的資料中心在2027年上線，並計劃隨時間進一步擴張。這家總部位於美國的新合資企業將採用Google的TPU（張量處理器）透過運算即服務（CaaS）模式提供資料中心容量。

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根據《彭博》報導，包括槓桿在內，總投資額可能達到250億美元（約新台幣7923.75億元）。

黑石已任命Google資深高層斯洛斯（Benjamin Sloss）擔任新合資企業的執行長。Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）表示，這項合作將有助於滿足對TPU日益成長的需求，透過提供額外的運算能力，進而解決這一問題。

分析師和投資人指出，Google正在掌握AI運算領域相當大的市佔，受惠於這家公司提供的商業工具和客製晶片，成功吸引了像Anthropic這樣的客戶。

黑石集團正在擴大的AI相關基礎設施的投資，包括資料中心、發電和傳輸的資產。這些投資具有重要價值，因為AI蓬勃發展促使營運商尋求長期能源供應協議。黑石總裁格雷（Jon Gray）表示，這次合作反映了對AI基礎設施日益成長的需求，以及大規模資本投入的必要性。

2026年，大型科技公司在AI基礎設施的支出預計將超過7000億美元（約新台幣22.18兆元）。

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