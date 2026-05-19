自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

資料中心需求大爆發 Google和黑石集團成立新AI雲端公司

2026/05/19 12:12

Google和黑石集團週一宣佈，將共同成立一家AI雲端服務合資企業。（路透資料照）Google和黑石集團週一宣佈，將共同成立一家AI雲端服務合資企業。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭Google和全球私募股權巨頭黑石集團（Blackstone）週一（18日）宣佈，將共同成立一家AI雲端服務合資企業，目的在利用對AI運算服務日益成長的市場需求。

《路透》報導，黑石集團首輪將投入50億美元（約新台幣1584.75億元），旨在協助500MW的資料中心在2027年上線，並計劃隨時間進一步擴張。這家總部位於美國的新合資企業將採用Google的TPU（張量處理器）透過運算即服務（CaaS）模式提供資料中心容量。

根據《彭博》報導，包括槓桿在內，總投資額可能達到250億美元（約新台幣7923.75億元）。

黑石已任命Google資深高層斯洛斯（Benjamin Sloss）擔任新合資企業的執行長。Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）表示，這項合作將有助於滿足對TPU日益成長的需求，透過提供額外的運算能力，進而解決這一問題。

分析師和投資人指出，Google正在掌握AI運算領域相當大的市佔，受惠於這家公司提供的商業工具和客製晶片，成功吸引了像Anthropic這樣的客戶。

黑石集團正在擴大的AI相關基礎設施的投資，包括資料中心、發電和傳輸的資產。這些投資具有重要價值，因為AI蓬勃發展促使營運商尋求長期能源供應協議。黑石總裁格雷（Jon Gray）表示，這次合作反映了對AI基礎設施日益成長的需求，以及大規模資本投入的必要性。

2026年，大型科技公司在AI基礎設施的支出預計將超過7000億美元（約新台幣22.18兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財