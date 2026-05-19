不只有蘋果？英特爾18A良率大翻身 陳立武暗示「這時間」大客戶上門

不只蘋果？陳立武暗示大客戶上門，英特爾晶圓代工開始動了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾執行長陳立武18日表示，英特爾晶圓代工業務已開始出現重大進展，不僅先進18A製程良率改善速度超出預期，也已有外部客戶展現高度興趣，預計今年下半年將迎來多家客戶正式投片。外媒指出，隨著外部製造業務正在取得進展，將成為英特爾扭虧為盈的關鍵一環。

據報導，陳立武接受《CNBC》訪問時直言，「晶圓代工非常重要，它是最關鍵的國家資產之一」。

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對英特爾而言，晶圓代工業務一直是公司轉型計畫中成本最高、卻也最核心的一環，其目標不只是替外部客戶製造晶片，更希望藉此重建美國本土先進半導體製造能力，降低美國對亞洲供應鏈的高度依賴。

據報導，當陳立武去年3月接掌英特爾時，市場最大疑問之一，就是他是否有能力真正實現英特爾的代工野心，讓製造實力重新追上甚至挑戰台積電（TSMC），而18A製程，正被視為這場翻身戰最關鍵的指標。

陳立武坦言，他剛接手時，18A製程的狀況「並不好」，但如今已親眼看到巨大轉變，目前18A良率改善幅度甚至超出原先預期。他指出，業界最佳實務通常是每月良率提升7%至8%，而目前英特爾已經開始看到這樣的改善速度。

所謂的「製造良率」，即每片晶圓上可生產的可用晶片百分比，是衡量晶圓代工業務獲利能力和客戶信心的關鍵指標。

陳立武表示，目前英特爾的進展超出了預期，隨著製程進展改善，公司也開始吸引更多潛在客戶接觸。他透露，目前已有愈來愈多企業與英特爾洽談代工合作，而今年下半年，將會有多個外部客戶正式投入生產。

當主持人追問，英特爾是否如外界傳聞，將替 Apple 生產部分原本由台積電代工的晶片時，陳立武並未正面證實特定客戶名稱，但也沒有否認相關可能性。他僅表示：「目前已有多個客戶正與我們密切合作，我們非常期待為他們提供服務」。

除了企業轉型意義之外，陳立武也不斷強調晶圓代工對美國半導體戰略的重要性。目前英特爾已在亞利桑那州建設採用18A製程的新工廠，但俄亥俄州大型晶圓廠計畫仍面臨重大延後，市場預估最早可能要等到2030年後才能正式投產。

陳立武表示，目前全球超過90%的頂級先進處理器都在美國境外製造，因此將部分產能重新拉回美國本土，對美國來說至關重要。更值得注意的是，陳立武對下一代14A製程展現高度信心。

他強調，英特爾下一代14A製程未來將可與台積電站在同一競爭水平，甚至預計雙方將於相近時間推出新世代技術。他直言：「我們將與台積電在同一時間推出，這將會是一個非常、非常重大的突破」。

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