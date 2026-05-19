年薪可破500萬卻「招不到人」！電梯維修技師爆嚴重缺工 背後原因很現實

在全球企業裁員潮持續擴散之際，電梯維修技師卻逆勢出現嚴重人力短缺。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球企業裁員潮持續擴散之際，電梯維修技師卻逆勢出現嚴重人力短缺。全球電梯大廠奧的斯（Otis）執行長瑪克（Judy Marks）直言，儘管電梯維修技師需求強勁，年薪最高可超過15萬美元（約478萬元新台幣），但公司卻「招不夠人」。

瑪克指出，目前奧的斯在全球約有7.2萬名員工，其中約4.5萬人為電梯與手扶梯維修技師，較2020年和母公司「聯合技術公司」（United Technologies Corporation）分拆時的4萬人明顯成長，但仍無法滿足現有市場需求。她接受《Business Insider》採訪表示，技師的需求非常高，尤其在都市建設與設備更新持續推動下，維修人力缺口持續擴大。

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根據美國勞工統計局（BLS）預測，電梯與手扶梯安裝與維修人員在2024至2034年間將成長約5%，高於整體職業平均的2%水準，顯示長期需求仍將持續上升。

除了安裝電梯與手扶梯之外，技師也負責設備的維護與修理。瑪克表示，這波缺工潮主要來自3大因素，首先如日本等市場因人口老化，加上翻修與新建工程增加，使人力缺口更加明顯；再來多數國家將電梯維修納入高度監管產業，人力仍是不可或缺的核心，最後這項工作需要多年訓練與體力勞動，目前還沒辦法被機器人輕易取代。

BLS數據顯示，電梯維修技師在採掘與建築相關職業類別中薪資居冠，截至2025年5月平均年薪約10.9萬美元（約347.1萬元新台幣），第90百分位收入族群甚至可達15.8萬美元（約503.1萬元新台幣），遠高於該職業類別平均薪資6.53萬美元（約207.94萬元新台幣），以及美國整體平均薪資6.97萬美元（約221.95萬元新台幣）。

儘管待遇優渥，電梯產業仍面臨人力不足壓力。瑪克強調，電梯產業有著「長期留任」特性，許多技師在該產業一待就是數十年，甚至家族世代從事同一職業，使得流動率相對穩定。雖然某些產業存在中高齡員工集中退休所造成的人力斷層現象，但電梯產業並沒有這問題。

她也提到，在美國，奧的斯的電梯技師透過多雇主工會體系運作，藉由學徒制度培養新血，18歲即可進入訓練體系，白天在奧的斯擔任助手的實務工作、夜間則去學校進修，完成4年訓練通過考試後，即可取得熟練工（Journeyman）資格。

除了穩定的高薪之外，奧的斯的電梯技師職位，還提供大學學費補助資格。瑪克說：「當他們加入並為我們工作時，如果他們想讀大學，我們會幫他們付學費。」進一步強化留才誘因。

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