普廷訪中 恐加速推動俄中天然氣管線計劃

俄羅斯總統普廷將在週二訪問中國，與中國國家主席習近平進行會談。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷計劃在週二（19日）訪問中國，與中國國家主席習近平進行會談，這是他今年首次出訪外國。伊朗戰爭為俄羅斯提供了進一步加強與中國能源合作的機會，可能加速推動天然氣管線計劃。

《彭博》報導，知情人士表示，俄羅斯方面希望中東衝突導致的能源市場動盪能促使中國在「西伯利亞2號」（Siberia 2）天然氣管線計劃的合約價格進行談判時更有彈性。俄羅斯官員透露，中國官員表態有意加速談判，但至今仍未取得實質進展。

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克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）週一（18日）表示，天然氣管線計劃已經進入討論議程，雙方將進行認真的討論，相信這兩名領導人將就此議題進行深入的交流。不過，任何協議的進展預計都將取決於習近平，目前幾乎沒有跡象顯示俄羅斯能夠輕易達成協議。

由於國家經濟正面臨日益嚴峻的壓力，俄羅斯嚴重依賴與中國的貿易，以減輕西方對莫斯科入侵烏克蘭祭出的制裁影響，這場衝突已持續5年。美國與伊朗的衝突，可能會給莫斯科重新調整關係的機會，尤其是在荷姆茲海峽關閉導致能源安全受到威脅的背景下，北京也在尋求更大的能源保障。

莫斯科高等經濟學院中國專家卡辛（Vasily Kashin）表示，中東衝突加強了俄羅斯與中國之間的關係，並鞏固了俄羅斯作為中國關鍵原物料供應國的角色，普廷即將訪中，預計將反映這一新的地緣政治現實，並預示著中國對俄羅斯在物流和能源方面的合作將更加密切。

根據一名接近俄羅斯國營能源巨擘的人士透露，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在透過西伯利亞2號管線的天然氣定價提出了非常有競爭力的價格，這條管線將從西伯利亞經蒙古延伸至中國。目標仍是在9月就天然氣價格達成共識。

伊朗戰爭爆發後，中國在3月表示，目標是在5年計劃內推動俄羅斯天然氣管線的進展。俄羅斯天然氣工業公司執行長米勒（Alexey Miller）和中國石化董事長戴厚良今年4月在北京會面，討論建立戰略合作。普廷則在5月9日表示，與中國就天然氣和石油合作「幾乎所有關鍵問題」已經達成共識，如果在這次訪問期間能夠敲定並完成相關協議，自己會很高興。

雖然通過俄羅斯的運輸路線在雙邊談話中已經是長期討論的議題，但根據知情人士透露，目前莫斯科注意到中國官員對於陸路和北極航道擴大運輸路線的興趣日益增加。

中國前外交官、人民大學國際關係學院教授王義桅表示，伊朗戰爭表明，那些具有戰略意義的傳統航線和關鍵要道，他們的安全不再能夠被保證。這迫使中國發展替代路線，並更加積極地避開風險。

克里姆林宮表示，普廷這次訪中是為了紀念《中俄睦鄰友好合作條約》25週年，同時也是接在美國總統川普上週的峰會後進行，使得普廷有機會了解川習會討論的細節。

對習近平而言，這已經是他今年第2次連續與川普和普廷進行外交對話。2月初，習近平曾經在幾小時內分別與川普和普廷通了電話。普廷與習近平上次見面是9月，當時習近平主辦了一場安全會議，隨後在北京舉行閱兵。

根據中國海關數據，2025年，中俄貿易額為2280億美元（約新台幣7.22兆元），較前一年降了6.9％，普廷在與習近平的通話中承認這一下降，但他表示，雙邊貿易額在過去3年內已經大幅超過2000億美元。

由於烏克蘭戰爭導致向歐洲市場的天然氣銷售大幅減少，俄羅斯正在增加向亞洲的出口。預計未來幾年俄羅斯將以歐洲約3分之1的價格向中國銷售天然氣，預計2029年，向東的天然氣流向將達到525億立方公尺。

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