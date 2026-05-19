動作太慢！馬斯克告OpenAI敗訴 法官：上訴難度高

美國聯邦陪審團18日認定，科技大亨馬斯克（右）對OpenAI執行長阿特曼（左）等人提起的訴訟敗訴。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦陪審團18日在加州奧克蘭聯邦法院一致認定，科技大亨馬斯克（Elon Musk）對OpenAI及其高層提起的訴訟敗訴，理由是馬斯克提出的指控已超過法定追訴時效。迅速達成的裁定為長達3週的審判畫下句點。

綜合外媒報導，奧克蘭聯邦法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）確認並接受陪審團裁決，指出現有證據已足以支持這判決。

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OpenAI委任律師強調，相關法定追訴期限為3年，馬斯克多年前就已知悉OpenAI轉型營利的計畫，卻遲至2024年8月才提告，明顯逾期。對此法官羅傑斯提醒，追訴時效屬於事實認定範疇，馬斯克在後續上訴過程中將面臨相當大的法律挑戰。

OpenAI於2015年由阿特曼（Sam Altman）、布羅克曼（Greg Brockman）及馬斯克等人共同創立，定位為非營利組織，致力開發造福人類的人工智慧。馬斯克主張，他在該前提下捐贈了3800萬美元（約新台幣12億元）。

然而2018年馬斯克離開董事會後，OpenAI隨即於次年成立營利性業務，並陸續獲得微軟（Microsoft）等投資者數百億美元挹注。馬斯克因此提告，指控OpenAI背離非營利使命，並將訴訟對象擴及執行長阿特曼、總裁布羅克曼、OpenAI基金會及微軟。

長達3週的審訊期間，馬斯克律師傳喚多名證人，指控阿特曼背信，並強調若陪審團無法信任阿特曼，就不應支持OpenAI勝訴；OpenAI律師則反批，訴訟只不過是馬斯克打壓競爭對手「虛偽企圖」的一部分，稱馬斯克離開後自行創立了競爭公司xAI，動機可議。

案件結果對OpenAI具有重大意義。判決排除了一項關鍵法律障礙，有助於該公司推動首次公開募股（IPO）計畫，外界估計其上市估值可能高達1兆美元（約新台幣31.58兆元）。馬斯克方面則表示將提起上訴。

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