台積電去年員工離職率2.9％創新低 敬業度優於全球

台積電去年員工離職率2.9%創新低。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）儘管被視為工作壓力大，但挾優渥薪酬，新出爐的公司年報揭露，去年公司離職率為2.9%，較前一年的3.5%降低，不僅皆低於10%的健康離職率範圍內，也創歷年來新低。台積電指出，員工在「永續敬業度」首次顯著優於全球高績效企業。

台積電股東會逼近，新出爐年報顯示，去年員工的離職率為2.9％，不僅較前一年低，也為歷年來最低。台積電表示，公司執行「全球員工意見調查」，由公司及子公司全體正式員工共7萬6279名同仁參與，填答率高達88%。員工對願景一致性、工作效能、整體薪酬及團隊領導，相較2023年皆取得顯著進步。

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台積電也指出，員工對領導階層的信心、公司整體競爭力、成長機會、授權與薪酬等方面的認同超越全球高績效公司，這進一步鞏固員工對公司的信任與滿意度。令人驕傲的是，「永續敬業度」方面締造歷史紀錄，首次顯著優於全球高績效企業。

業界認為，相較一般同業，台積電雖工時長、壓力大，但薪酬較同業優渥，尤其季季分紅，股東會後分紅更占年度分紅的一半，優渥獎酬不只能留住員工，還因海內外擴產不斷，每年大舉徵才，持續吸引同業或相關行業人才跳槽，人才磁吸力十足。

台積電今年初核定2025年員工分紅共新台幣2061億4592萬元，創歷史新高；以去年底可參與分紅正職員工7.8萬人計算，平均每名員工可分到264萬元，年增逾三成。

為了持續支援業務成長與技術開發需求，2026年預計在台灣招募包含工程師與技術員等共約8000名新進同仁，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。

台積電表示，將更積極建構更具競爭力的工作環境，包括一、透過強化主管的領導能力，建立具心理安全感的團隊文化，鼓勵員工積極提出創新想法。二、強化員工發展，持續開發並提供多元化、豐富的學習資源，並結合員工發展需求。三、積極探索更多創新且多元的鼓勵肯定措施，以提升員工參與度與滿意度，進一步促進人才穩定性。

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