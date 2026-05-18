韓法院判三星工會罷工不得影響生產 網譏：法院是財團開的

由於不滿薪資與績效獎金制度，三星工會計畫自5月21日起發動為期18天的罷工行動。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓地方法院週一（18日）就三星勞資爭議作出關鍵裁定，批准資方提出的部分禁令申請，要求工會在罷工期間，仍須維持防護設備及晶圓安全相關作業的人力與運作規模，以避免生產線受到影響。若未遵守，工會每日最高將面臨1億韓元（約新台幣210萬元）罰款。消息曝光後，也在PTT掀起熱議，有網友認為南韓法院裁決是笑話，譏諷「法院是財團開的」。

綜合媒體報導，由於不滿薪資與績效獎金制度，三星工會計畫自5月21日起發動為期18天的罷工行動。外界憂心，若罷工擴大，恐對三星營運造成重大衝擊，甚至影響南韓整體經濟，因此備受市場關注。

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在南韓政府介入協調下，三星與工會於週一（18日）重啟薪資談判。不過，在新一輪協商展開前，南韓水原地方法院已先行批准三星提出的部分禁令請求，責令三星工會須確保即將開始的全面罷工行動不得影響生產，須維持保障安全、防止設施損壞和防止晶圓產品生產變質的正常人力部署，否則將開罰工會每日1億韓圜，工會領袖則會被開罰每日1000萬韓元（約新台幣21萬元）。

三星工會隨後也發表聲明指出，儘管法院已部分批准三星提出的禁令申請，工會仍將依照原定計畫發動罷工。不過，工會也表示會遵守法院裁定內容，並承諾在罷工期間維持必要運作，確保行動不致影響生產秩序。

消息一出，引發PTT網友熱議，有網友表示「南韓法院真是笑話」、「法院是財團開的」、「罷工可以 但是還要有產出 財團太壞了啊」、「不影響生產罷個毛工 笑死」、「南韓法院發明了不影響生產的罷工？」、「有工作 良率0可以嗎？」、「不破壞可以理解 罷工還要上班我聽不懂」、「不愧是財閥治國」等。

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