台海越緊張「這國」越受惠？外媒點名 : 吃半導體轉單紅利

外媒指出，馬來西亞有望吃下半導體轉單紅利。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在地緣政治風險持續升高之際，跨國企業正加速將部分產能與供應鏈布局分散至其他國家。馬來西亞券商Apex Securities最新市場展望報告指出，隨著全球企業持續降低對中國與台灣的供應鏈依賴，馬來西亞正被視為這波全球供應鏈重組浪潮中的重要受惠國。

報告指出，若台海局勢長期惡化，可能會加速全球半導體和製造業供應鏈的重組，其速度可能超過當前市場預期，東協國家中，尤其馬來西亞，將有機會成為長期受惠者。而隨著半導體公司越來越迫切地在台灣和中國以外建立替代採購和先進封裝能力，Mi Technovation可能會從中受益；而ViTrox則可能受益於半導體區域化帶來的對檢測系統和自動化解決方案日益增長的需求。

請繼續往下閱讀...

分析師認為，馬來西亞將受惠於半導體封裝與測試、AI基礎設施、資料中心以及相關工業生態系的擴張與遷移。

Apex Securities指出，中美兩國日前在北京舉行高峰會，雖然某種程度上降低了短期貿易衝突升級風險，但更像是「戰術性降溫」。此外，雙方在半導體、人工智慧、供應鏈安全以及台灣問題上的核心矛盾依然沒有解決，因此全球供應鏈「去風險化」與「中國＋1」策略，仍將持續推進。

券商強調，近期地緣政治發展，也再次凸顯供應鏈韌性的重要性。尤其台海緊張局勢升溫，更讓市場意識到，全球若過度依賴單一半導體與製造中心，將存在巨大風險，而這反而有利於馬來西亞中長期投資價值持續提升。

Apex Securities警告，一旦台海爆發軍事衝突，全球科技供應鏈恐遭遇重大衝擊。

由於台灣在全球半導體供應鏈中扮演核心角色，尤其是先進AI晶片與高效能運算（HPC）晶片領域，任何晶片生產或海運航線受阻，都不只是區域性問題，而可能演變成全球科技供應震盪。

分析指出，若台灣半導體產能中斷，衝擊將迅速擴散至超大型雲端業者、AI基礎設施投資、消費性電子、汽車製造與工業自動化等領域。市場短期內可能出現亞洲股市與科技股遭大幅拋售、資金湧向美元與美債避險，以及保險與航運成本飆升等現象。

報告也指出，儘管馬來西亞短期可能因區域避險情緒與科技股疲弱而承受壓力，但長遠來看，憑藉其在全球半導體後段供應鏈中的地位、持續擴張的資料中心建設、更穩定的電力供應，以及在「中國＋1」策略中的角色提升，馬來西亞最終可能成為結構性贏家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法