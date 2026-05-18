三星罷工危機狂燒！韓媒爆輝達恐轉單

南韓政府警告，如果三星電子發生罷工，將對國家經濟成長、出口和市場構成重大風險。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）正面臨罷工危機，工會計畫在5月21日展開為期18天的罷工行動，申請參加罷工的人數已超過4.3萬人，導致三星半導體產線全面停擺的可能性大大增加。韓媒報導，市場流傳，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）可能將拒收罷工期間生產的產品，為避免罷工期間「良率下降」和「交貨延遲」。

韓媒《Business Korea》報導，輝達恐拒收罷工期間生產晶片的傳聞持續擴大，也讓外界對三星電子供貨是否能準時到位的疑慮快速升高。目前三星電子內部氣氛相當緊張。

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雖然公司官方否認相關說法，但「輝達將不接受罷工期間生產的產品」這項傳聞正在迅速擴散，甚至引發公司內部對失去最大客戶、遭全球供應鏈排除的危機感。

原因在於，罷工期間恐怕難以避免出現良率下降與交貨延遲問題。一旦客戶流失成真，三星不僅可能失去最大半導體客戶，還可能因違約面臨巨額賠償。

據了解，三星電子Device Solutions（DS）部門負責人、暨副會長全永鉉（音譯，Jeon Young-hyun）近日已對內下達指示「即使罷工期間半導體生產全面停擺，也要優先準備確保品質的方案。」外界解讀，此舉代表三星即使必須承受天文數字般的損失，也不願讓過去累積的研發成果與客戶信任化為泡影。

韓媒指，根據半導體業界18日消息，目前全球大型科技公司正大量詢問三星，關於總罷工可能性，以及記憶體晶片是否能如期交貨等問題。尤其是近期才開始向輝達供應AI用高頻寬記憶體（HBM）的三星，內部不安情緒進一步升高，因為市場盛傳輝達將拒收罷工期間生產的產品。

由於AI加速器採用三星生產的記憶體晶片，一旦出現瑕疵，整套系統都可能必須報廢，因此其他大型科技公司也對罷工可能帶來的影響高度警戒。

半導體業界預估，三星在此次罷工期間恐承受高達100兆韓元的損失，其中包括停工損失以及因延遲交貨產生的大量違約賠償。業界人士也指出，目前三星正在擴建的半導體產線設備導入進度，還有原本成長中的System LSI（系統晶片設計）與晶圓代工（Foundry）業務訂單，也可能因此受到衝擊。

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