阿北擁1470萬想留遺產給兒 卻遭怒吼「一毛錢都不要」背後真相太殘酷

日媒指，高齡單身家庭持續增加，與家人的疏離與孤立問題已逐漸成為重要課題。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有充足的退休資金是安全感的來源。日本一名擁有7500萬日圓（約新台幣1478萬元）資產的77歲老翁，原以為自己經濟無虞、還能留下遺產給孩子，沒想到晚年卻與兒子徹底決裂，導火線竟是一句「反正財產最後也是留給你們」。原本以為留下遺產就是盡責父親，最後卻換來親情徹底崩塌。

日媒報導，77歲的修一（化名）目前靠每月約18萬日圓（約新台幣3.5萬元）年金生活。由於過去曾參與公司經營，加上多年累積的存款、金融資產與不動產，總資產約達7500萬日圓，經濟狀況相對穩定。

請繼續往下閱讀...

修一的妻子10年前過世後，他便獨居東京的房子，育有一子一女，兩人皆已成家。不過，家人之間的關係其實長期疏離。

修一年輕時將大部分時間投入工作，認為「父親的責任就是賺錢養家」，因此幾乎沒有參與孩子成長過程。長子從小很少被父親稱讚，卻經常遭到嚴格要求，父子關係始終存在難以拉近的距離感。

直到日前修一因輕微腦中風住院，長子開始頻繁回老家協助照顧，包括陪同看診、辦理手續與整理保險文件。沒想到，在一次談話中，修一主動提到遺產安排，意外成為壓垮父子關係的最後一根稻草。

修一當時表示，「我的資產最好先整理好，免得之後為了遺產起爭執。」接著又補上一句「反正最後財產也是留給你們，有什麼好不滿的？」沒想到長子聽完後，當場冷冷回應「我一毛錢都不要，所以別再跟我扯上關係。」

從那天起，長子不再回家，也幾乎不接電話，只剩最低限度的Email聯絡。修一一開始完全無法理解，為何只是談論遺產，兒子反應卻如此激烈。直到後來透過女兒轉述，他才得知長子真正介意的，其實從來不是錢。

長子認為，父親始終把「留下財產」當成盡責的象徵，卻從未真正理解家人的感受。他長年渴望獲得父親認可，但得到的往往只有批評與要求。即使成年後遇到困難，也總被父親要求「自己解決」。長子坦言「爸爸現在像是想用錢補償一切，但我真正想要的，從來不是遺產。」

這番話讓修一首次開始反思，自己多年來是否只顧著「為家人工作」，卻從未真正「面對家人」。目前修一已主動寫信向長子坦白心境，希望修補多年裂痕，但至今仍未收到回覆。這起事件也凸顯，即使擁有足夠財產，仍無法保證家庭關係與情感連結。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法