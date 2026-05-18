首創！雄獅今年徵才600人 觀光列車海風號成面試場所

觀光列車海風號成為雄獅面試場域。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅集團目前員工全球約2800人，預計2026年全年度擴大招募600人，將首創以海風號觀光列車打造徵才平台。雄獅人力資源資深副總湯智堯指出，徵才首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，雄獅持續朝向生活產業發展，招募的不只是員工，而是未來生活產業的策展人，且人才需求已跳脫傳統觀光旅遊範疇，轉向全領域人才。

雄獅指出，「海風號」招募活動採取創新的移動式體驗流程，活動由專人引導將應徵者分為４個梯次，分別從南港、新竹或台中站上下車，流程涵蓋列車美學介紹、社群互動分享、公司發展前景說明，並提供精緻咖啡點心與 IG 打卡互動遊戲。面試環節則安排於專屬車廂進行，讓應徵者在實際體驗產品核心價值的同時，完成職涯對話，透過此招募專列，預計延攬近百名新進人才，職缺範疇聚焦於產品行銷、通路業務、鐵道服務、國際佈局與數位科技等關鍵領域。

請繼續往下閱讀...

雄獅指出，面對如今全球化趨勢與企業差旅獎勵旅遊的強勁增長，傳統旅遊服務已難以滿足當前市場需求，因此雄獅以「五化」策略——數位化、全球化、專業經理人化、資本化、生活產業化為核心，全面推動人才升級，其中鎖定生成式 AI、數據分析及旅遊科技等領域，去年已密集推動 22 堂數位轉型課程，統計全年參與超過 1600 人次，年度人才培訓經費投入近百萬元。此外，透過個人發展計畫（IDP）與跨部門輪調機制，同仁可跨足從資訊科技到頂級鐵道等多元場域，並透過年度績效調薪、獎酬制度提供具市場競爭力的薪資待遇，讓優秀人才的付出得到實質肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法