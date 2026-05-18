加密市場崩盤 麻吉大哥以太幣多單再遭清算 累計虧損逾10億元

「麻吉大哥」黃立成。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到中東局勢升溫及全球宏觀經濟不確定性加劇影響，加密貨幣市場週一（18日）全面重挫。根據根據鏈上分析師Onchain Lens監測顯示，在市場大幅下跌之際，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成持有的以太幣25倍槓桿多頭部位再度遭到全面清算。

比特幣週一（18日）早盤跌破7.7萬美元整數關卡，以太幣也同步走弱，盤中最低觸及2107.24美元。

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Onchain Lens今稍早在社交平台X發文指出，在市場突然暴跌後，黃立成的以太幣25倍槓桿多單再次被完全清算。不過，黃立成似乎並未打算停手，沒過多久，他便重新建立新的以太幣25倍槓桿多單。據統計，目前黃立成累計損失已超過3240萬美元（約新台幣10.23億元）。

消息一出，引發網友討論，有網友表示「賭博永不停歇！ ！ ！」、「25倍槓桿是終極傻瓜式操作」、「X 上最差的交易者？」、「他拒絕學習，但我尊重他的決心。」、「這哥們被清算了，居然還變本加厲，好像想速成破產一樣。」、「傳奇」等。

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