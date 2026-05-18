黃金大暴走！川普１句話跌破4500美元 創1新低紀錄

黃金大暴走！川普１句話跌破4500美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告伊朗「迅速行動」否則將一無所有，加上全國公債殖利率上升，週一亞洲盤黃金現貨每盎司摜破4500美元關卡，回測4480.41美元，創3月底以來新低，日內跌74.5美元，或1.64%。

外媒報導，美伊緊張關係依然高度緊繃，川普警告稱，德黑蘭接受和平協議的時間已所剩無幾，「時鐘正在滴答作響」。

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美國與以色列據悉正考慮對伊朗採取新一輪軍事行動，尤其是在和平談判進展甚微的情況下。

在美伊局勢升溫，加上公債殖利率走升，美國10年期公債殖利率攀升至１個月高點，而日本10年期公債殖利率週一更創下29年新高。

公債殖利率飆升，是受到市場日益預期伊朗戰事所引發的能源驅動型通脹，將迫使全球各大央行維持更為鷹派的貨幣政策立場，進而推高利率水平。

在此背景下，利率上升意味著持有黃金的機會成本增加，對金價構成不利影響。

美元因此走強，進一步打壓整體金屬價格，週一不僅黃金下挫，一度回測4480.41美元，創3月底以來新低，不過，在跌破4500美元後，低接買盤進場，金價再度往上拉升，回到4500美元之上，朝平盤靠攏，日內也跌74.5美元；現貨白銀下跌1.9%，現貨鉑金下跌0.3%。

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