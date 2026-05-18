自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金大暴走！川普１句話跌破4500美元 創1新低紀錄

2026/05/18 10:25

黃金大暴走！川普１句話跌破4500美元。（路透）黃金大暴走！川普１句話跌破4500美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告伊朗「迅速行動」否則將一無所有，加上全國公債殖利率上升，週一亞洲盤黃金現貨每盎司摜破4500美元關卡，回測4480.41美元，創3月底以來新低，日內跌74.5美元，或1.64%。

外媒報導，美伊緊張關係依然高度緊繃，川普警告稱，德黑蘭接受和平協議的時間已所剩無幾，「時鐘正在滴答作響」。

美國與以色列據悉正考慮對伊朗採取新一輪軍事行動，尤其是在和平談判進展甚微的情況下。

在美伊局勢升溫，加上公債殖利率走升，美國10年期公債殖利率攀升至１個月高點，而日本10年期公債殖利率週一更創下29年新高。

公債殖利率飆升，是受到市場日益預期伊朗戰事所引發的能源驅動型通脹，將迫使全球各大央行維持更為鷹派的貨幣政策立場，進而推高利率水平。

在此背景下，利率上升意味著持有黃金的機會成本增加，對金價構成不利影響。

美元因此走強，進一步打壓整體金屬價格，週一不僅黃金下挫，一度回測4480.41美元，創3月底以來新低，不過，在跌破4500美元後，低接買盤進場，金價再度往上拉升，回到4500美元之上，朝平盤靠攏，日內也跌74.5美元；現貨白銀下跌1.9%，現貨鉑金下跌0.3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財