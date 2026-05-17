比爾蓋茲做了件不可思議的事！賣掉所有微軟股票 外媒曝原因

比爾蓋茲及梅琳達蓋茲基金會信託將微軟持股從2850萬股減持至零股後，清倉了所有剩餘股份。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒247wallst報導，比爾蓋茲做了件不可思議的事！他賣掉了所有微軟股票。

比爾蓋茲及梅琳達蓋茲基金會信託將微軟持股從2850萬股減持至零股後，清倉了所有剩餘股份。此舉並非出於信心喪失，而是出於投資組合多元化、估值優化和資金需求等原因。

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微軟過去12個月的營收為2810億美元，營業利潤為1490億美元。Azure雲端服務以兩位數的速度成長，並透過其根深蒂固的企業生態系統，在人工智慧基礎設施領域擁有獨特的競爭優勢。

蓋茲徹底退出微軟，反映出慈善基金會為了管理流動性需求和集中風險而進行的合理資產配置，而不是對微軟人工智慧驅動的業務轉型以及將企業技術投資轉化為經常性收入的能力失去信心。

幾十年來，持有微軟的股票幾乎等同於擁有現代經濟的一部分，包括人工智慧、雲端運算、企業軟體、網路安全等。微軟已滲透到美國企業界的幾乎每個角落。正因如此，比爾蓋茲基金會信託向美國證券交易委員會提交的最新文件才如此引人注目。微軟聯合創始人比爾蓋茲已不再透過該信託持有任何微軟股份。

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