全球石油庫存猛降！夏季油價飆升在即 第3季經濟恐陷嚴重萎縮

為彌補伊朗戰爭導致的中東地區嚴重供應中斷，全球石油庫存正以創紀錄的速度下降，倘若荷姆茲海峽無法重新開放，庫存將逼近臨界水準，這預告了夏季油價將會飆升。 （歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財經媒體CNBC報導，為了彌補伊朗戰爭導致的中東地區嚴重供應中斷，全球石油庫存正以創紀錄的速度下降，倘若荷姆茲海峽無法重新開放，庫存將逼近臨界水準。

國際能源總署（IEA）近日發布月度報告警告，受此影響，今年夏季需求高峰到來之前，石油和燃料價格可能會上漲。該機構指出：「在持續的干擾下，緩衝空間迅速縮小，這可能預示著未來價格將會飆升。」

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艾克森石油公司執行長伍茲（Darren Woods）在該公司發布第1季財報的電話會議上表示，由於各產業持有的商業庫存、各國政府控制的戰略儲油，以及仍在運輸途中的油輪，石油市場尚未感受到供應減少的全部影響。

伍茲指出，這些庫存紓解了3月和4月供應中斷的影響，但警告商業庫存最終會降至無法再作為供應來源的水準，「我們預期隨著這種情況的發生，以及荷姆茲海峽的持續關閉，市場價格將繼續上漲」。

瑞銀分析師日前發布報告預測，截至2月底，全球原油庫存接近10年來的最高水準，略高於80億桶，但到4月底，庫存已降至78億桶；若需求較4月不變，到5月底，原油庫存將接近76億桶的歷史低點。

摩根大通分析師在4月底的報告中警告，若庫存降至76億桶的水準，將對供應鏈帶來壓力。這些分析師說，數十億桶的庫存聽起來很多，但實際上只有大約8億桶原油可以在不給系統帶來壓力的情況下使用，其餘的原油則需要用來維持油管和油槽的最低灌裝量，以確保供應鏈有效率運作。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃（Natasha Kaneva）表示：「就像人體內的血壓一樣，問題在於循環。系統崩潰並非因為石油消失，而是因為循環網路不再有足夠的有效容量。 」

摩根大通預測，如果9月時荷姆茲海峽仍處於關閉狀態，原油庫存將降至68億桶的極低水準。而Rapidan Energy則預測，成品油庫存將更早於在7月或8月達到臨界水準。

Rapidan分析師在5月7日的報告中預測，屆時全球經濟將陷入停滯，關鍵的交通基礎設施將無法以任何價格獲得燃料。但這些分析師指出，庫存不太可能降至如此極低的水平，相反的，石油和成品油價格將飆升以抑制需求，這將導致「嚴重的經濟萎縮」，這種情況很可能在今年第3季之前發生。

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