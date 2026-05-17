Costco續約率直逼9成1季狂撈427億會費 台灣會員死忠程度超驚人

Costco會員續約率直逼9成。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著通膨升高，長期以價格實惠備受消費者青睞的Costco（好市多），會員續約率也高居不下。根據最新計，2026年會計年度第二季底（截至2月15日）數據顯示，全球續約率來到89.7%，第二季會員費收入達13.55億美元（約台幣427億），年增13.6%。至於台灣好市多的續約率更達95%，超驚人。外媒認為，如果通膨持續下去，消費者會更願意去Costco購物，它不僅能夠生存下來，而且會蓬勃發展。

《雅虎財經》報導，Costco 的長期發展前景取決於一個事實，當通貨膨脹擠壓家庭預算時，其會員制模式就會得到強化，而 2026 年數據顯示，這種趨勢又回來了。

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根據Costco所發布的2026會計年度第二季底，付費會員人數達8210萬，全球續約率高達89.7%。會員費收入達13.55億美元，較去年同期成長13.6%。高級會員貢獻75.8%的營收。這些會員每年付費取得購物權，其中約有十分之九的會員每年都會續約，其現金流狀況類似於帶有堆高機的軟體訂閱服務。

至於台灣的續約率，根據《Block Tempo》報導，續約率高達 95%，遠超亞洲平均的 90%。

《雅虎財經》認為，Costco將可挺過新一波通膨浪潮。2026年3月，美國整體個人消費支出（PCE）年增3.5%，其中能源價格飆漲14.43%，商品通膨率也從一年前的通縮區間逆轉。美國4月消費者物價指數（CPI）連續第四個月上漲，目前通膨年增率3.8%，高於預期。

當食品雜貨和汽油價格上漲時，Costco的大宗商品價格和自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）往往會贏得更多市佔率。2026會計年度第二季已顯現出此趨勢，同店銷售額成長7.4%，全球客流量成長3.1%，線上銷售額成長22.6%。管理階層一直透過與供應商談判和本地採購來抵銷關稅風險，而不是將成本轉嫁給會員，這直接保障了續約收益。

報導認為，如果通膨持續下去，消費者被迫在Costco購物，它不僅能夠生存下來，而且會蓬勃發展。通貨膨脹期間，消費者通常會在Costco購買更多商品。由於通貨膨脹會加劇家庭預算緊張，消費者越來越多地湧向批發超市，以尋求更高CP值並擴大購買力。

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