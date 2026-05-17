台灣在18個月內失去戰略重要性？美專家點原因：只差1到2奈米距離

外媒報導，台灣將在18個月內不再是重要的戰略衝突點，專家指出，美國國內半導體產業的快速擴張是關鍵驅動因素。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國創投家查馬斯·帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）表示，台灣將在18個月內不再是重要的戰略衝突點，他指出，美國國內半導體產業的快速擴張是關鍵驅動因素。

外媒Benzinga週日（17日）報導，台灣在18個月內將失去戰略重要性。帕利哈皮蒂亞在周五（15日）播出的All-In Podcast節目中表示：「我大致知道，再過18個月，台灣問題就不會像今天這樣成為一個重要的討論話題了。」

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川普總統在與中國國家主席習近平在北京舉行峰會後，對台灣安全問題表示中立，拒絕保證美國軍事支持，同時敦促雙方保持克制。對此，帕利哈皮蒂亞表示：「我們（美國）距離能夠實現我們需要台灣在戰略上為我們做的事情，可能只差1到2奈米了。」

產經分析家大衛·弗里德伯格（David Friedberg）在談到台灣的角色時也表示，隨著美國和中國都在擴大獨立的半導體製造能力，華為在中國投入數十億美元，而台積電位於亞利桑那州的工廠也已經開始生產晶片，這逐漸削弱台灣對雙方的戰略重要性。

關於美國出口管制問題，帕里哈皮蒂亞直言不諱認為應該向中國出售先進晶片。他說 ：「更重要的是讓黃仁勳獲勝。我寧願他贏，也不願華為贏。」他並指出中國的人工智慧模型在沒有輝達頂級晶片的情況下，其性能已經與美國匹敵。

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