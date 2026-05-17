台灣2城市上榜！全球最幸福城市排名揭曉

2026年全球最幸福城市排名出爐，台灣有2個城市擠進前50名，分別為新北（第44名）與台北（第46名）。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕人們究竟在哪些城市生活得最幸福？最新發布的《幸福城市指數2026》全球排名前50名，由丹麥首都哥本哈根奪下全球最幸福城市榜首，芬蘭赫爾辛基與瑞士日內瓦緊隨其後，歐洲城市在榜單中占據壓倒性優勢。亞洲方面，東京排名全球第5，是亞洲排名最高的城市，而台灣有2個城市擠進前50名，分別為新北（第44名）與台北（第46名）。

根據Visual Capitalist報導，最新發布的《幸福城市指數2026》透過多項與生活品質相關的指標，對全球城市進行排名，評估項目涵蓋醫療、交通流動性、生活可負擔性、治理能力與環境品質等。

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歐洲城市在榜單中占據壓倒性優勢，由丹麥首都哥本哈根、芬蘭首都赫爾辛基與瑞士的日內瓦領先全球。亞洲方面，東京成為亞洲排名最高的城市，而美國僅有舊金山擠進全球前50名。

該指數針對人口超過10萬人的城市進行評比，共納入64項指標，並分為6大面向，包括市民、治理、環境、經濟、健康與交通。

歐洲主導排行榜

歐洲在前50名中占據39席，顯示該地區長期在公共建設與社會福利制度上的投入成果。丹麥首都哥本哈根以6954分奪下全球第一，赫爾辛基與日內瓦緊隨其後。部分全球主要首都未能進入榜單前段。雖然英國倫敦與法國巴黎仍是重要的經濟與文化中心，但在可負擔性、交通效率、環境品質與居民福祉方面，規模較小的北歐與瑞士城市表現更為突出。

北歐城市在醫療、公眾交通、環境品質、安全性與工作生活平衡方面表現特別亮眼。丹麥、瑞典、芬蘭與挪威合計有多座城市進入前50名，再次印證該地區高生活水準與完善社會支持系統的優勢。

亞洲表現最強城市

東京排名全球第5，是亞洲排名最高的城市，在交通、醫療基礎建設與安全性方面得分極高。另外，日本橫濱（第18名）、新加坡（第22名）、南韓首爾（第26名）、新北（第44名）、台北（第46名）與仁川（49名）也進入前50名，反映亞洲城市在智慧城市規劃與城市效率方面的快速發展。

北美洲入榜有限

北美僅有2座城市進入前50名，分別是加拿大溫哥華與美國舊金山。溫哥華排名第39名，在環境品質、綠地空間與醫療相關指標方面表現優異。

舊金山則是唯一進入前50名的美國城市，排名全球第45名。儘管在創新、醫療資源與公共交通方面具有優勢，但高房價與貧富差距可能拉低整體評分。

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