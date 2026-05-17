總預算33.9億 桃園航空城第11標區徵工程6月10日開標

桃園航空城第11標區徵工程總預算33.9億元，圖為上網招標範圍。（桃園航空城工程處提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府航空城工程處代辦交通部民航局「桃園航空城計畫區段徵收工程（自貿港、崙仔後及A3周邊1）」第11標區徵工程，今年5月初公開上網招標，預計6月10日上午10點在桃園市政府802會議室開標，相關預算總金額33.9億元，歡迎有意願的優良營造廠商參與投標，一起打造具韌性與國際競爭力的航空城。

航空城工程處辦理桃園航空城區段徵收工程面積約1756公頃，劃分為10個分區自2022年開始施工，目前10案的優先開發區已交付安置街廓土地且民眾陸續完成自建住宅；其餘開發區亦於2024年11月開工，全區預計2030年完成施工。

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航空城工程處主任秘書柯志輝指出，第11標區徵工程範圍分3區，包含自貿港58.39公頃、崙仔後7.26公頃及A3周邊29.84公頃，總計95公頃，計畫工程內容包含整地、道路、排水、橋梁、共管、景觀等工項，工期為1150日曆天。

柯志輝提到，該標工程設計理念以綠色永續概念出發，結合生態保護及交通建設規畫平衡，將工程範圍內的埤塘及國2甲橋下空間，轉化為水綠休閒軸帶，以提升周遭區域整體環境品質。此外，配合交通部現正辦理的國道1號甲線新建工程計畫，也將沿國1甲線橋下兩側設置平面道路，進一步完善桃園航空自由貿易港區周遭道路系統，相關更多詳細內容可至政府採購網公告招標查詢。

另外，第11標區徵工程鄰接已發包施工的各標案，以航空城全區的整體性考量規劃，連貫區內道路、排水、橋梁等公共設施，一步一腳印打造優質環境品質，以發揮最大建設效益，推動航空城邁向更完善的未來。

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