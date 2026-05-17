SpaceX IPO在即 馬斯克表態不賣持股

全球首富馬斯克（Elon Musk）表態，目前沒有出售任何SpaceX股份的計畫。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕太空科技公司SpaceX正準備啟動備受關注的首次公開募股（IPO），市場消息指出，最快可能在下週對外提交相關申請。全球首富馬斯克（Elon Musk）近日透露，他目前沒有出售任何SpaceX股份的計畫。

《彭博》報導，馬斯克近日在社群平台X上回應一則貼文，該貼文建議他在鎖定期結束後出售SpaceX持股。對此，馬斯克回應稱：「我不會出售任何股份。」

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據知情人士透露，SpaceX可能最早於本月20日提交IPO文件。SpaceX此前已採取保密方式申請上市，並計畫以超過2兆美元（約新台幣63.15兆元）的市值募資最高750億美元（約新台幣2.36兆元）。若順利完成，將成為史上規模最大的IPO。

此外，SpaceX已通知股東進行1比5的股票分割，這將使未來IPO中的單股價格下降。消息人士指出，SpaceX分割後的每股參考公允價值將由原先的526.59美元（約新台幣1.66萬元）調整為約105.32美元（約新台幣3326元）。

消息人士亦透露，SpaceX預計最快於6月4日展開IPO路演，6月11日完成定價，並於6月12日正式掛牌上市。

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