韓媒：台灣握AI供應鏈生態系 南韓僅靠2巨頭望塵莫及

台灣以台積電為核心，建構出完整AI供應生態系。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國人工智慧（AI）資料中心的投資熱潮，為台灣與南韓經濟注入活力。韓媒《ChosunBiz》16日分析指出，台灣的AI供應鏈生態系推動台灣整體經濟成長，而南韓記憶體主導的模式限制了外溢效應，這使得台灣領先南韓，成為AI投資熱潮中的最大受惠國。

根據南韓銀行數據顯示，今年第一季南韓GDP年增3.6%。尤其季增1.7%，創2020年第3季以來最大增幅，為南韓央行預測（0.9%）的兩倍。南韓經濟已連續低迷3年，僅維持年增率1%至2%，而半導體正是經濟成長的核心。

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然而半導體的榮景並未擴及整體經濟，儘管今年第一季製造業產出季增3%，創2020年以來最大增幅，但排除半導體，成長率降至0.2%。與內需直接相關的私人消費成長率維持在0.5%，20與30歲年齡層者約15%找不到工作，青年失業率飆升至7%。

反觀台灣，今年第一季GDP年增13.69%，從上一季的12.65%上升，台灣經歷39年來最強勁的增長，為AI投資週期最大受益者。

該文說，台灣透過主導AI供應鏈的結構，實現了先進經濟體空前的兩位數成長率。台灣的高成長是源於將AI半導體設計、製造、封裝到伺服器生產等整個供應鏈環節整合成單一生態系。以台積電為核心，有機性的連結聯發科、日月光、鴻海與廣達等企業，牢牢抓住全球AI供應鏈。這與南韓形成鮮明對比，南韓只有三星電子與SK海力士在全球舞台上出類拔萃。

這樣的結構將全球AI投資效應與台灣的內需連結起來。大型科技公司的投資透過台企的銷售，提振內需。事實上，台灣3月失業率降至3.34%，創2010年以來最低點，薪資成長維持在4%至5%區間，這使得去年第4季私人消費年增3.45%，今年第一季擴大至4.89%。在台灣，AI熱潮正創造薪資成長與消費擴張的良性循環。

該報導說，南韓雖然有許多製造業，但像記憶體這樣具有壓倒性技術優勢的不多。反觀台灣，台灣集中發展IT產業，並將其「平台化」（platformized），從而掌控AI等先進產業的供應鏈。

台灣之所以能成為AI投資熱潮的最大受益者，是大小企業逐步掌控供應鏈核心環節，累積實力而獲得的結構性成果。與依賴「價格週期」的南韓不同，台灣正透過「結構與生態系」建構成長潛力。只要南韓繼續以記憶生產為中心，AI投資熱潮帶來的收益必然有限。

該文說，一個能控制供應鏈的經濟體，才能夠實現良性的成長循環，這樣的循環將投資、生產與就業、消費連結一起。在AI領域，成敗取決於建構出怎樣的經濟生態系。

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