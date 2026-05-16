誰將追過輝達成全球最大公司 外媒點名！年底前見分曉

輝達是目前是全球最大的公司、市值5.5兆美元，一些科技同行也緊跟著，最接近輝達規模的是Alphabet、目前市值為4.8兆美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達是目前是全球最大的公司、市值為5.5兆美元，一些科技同行也緊跟著，最接近輝達資產規模的是Alphabet、目前市值為4.8兆美元。更重要的是，Google母公司Alphabet在過去一年的表現顯著優於輝達。Alphabet能否在2026年底超越輝達，成為全球市值最高的公司？引發投資人和市場關注。

Alphabet的雲端服務需求異常強勁。第一季度，公司總營收年增22%，達到1099億美元。Alphabet的廣告業務仍是其最大的收入來源，但雲端業務銷售額年增高達63%，達到約200億美元。 Alphabet的雲端業務營業收入成長更為迅猛，年增203%，達到66億美元，而公司總營業收入的年增率則較為溫和，僅30%，達到397億美元。

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外媒The Motley Fool報導指出，對於一個長期以來甚至沒有盈利的業務板塊來說，這確實令人印象深刻。Alphabet 將旗下高速發展的雲端部門的出色表現歸功於市場對人工智慧（AI） 產品的強勁需求，而Alphabet正在加倍投入。

Alphabet計劃在2027年進一步增加資本支出，以滿足不斷增長的雲端相關服務需求。該公司積壓訂單年增率幾乎翻倍，達到4600億美元。Alphabet 的季度業績更新再次凸顯了其巨大的長期發展潛力，尤其是在雲端運算和人工智慧領域。如果該公司能夠持續保持強勁的財務業績，其股價可望延續近期的上漲勢頭，直至年底甚至更久。

諷刺的是，Alphabet 強勁的雲端業務表現和不斷增長的資本支出對輝達來說卻是好消息。這表明，其人工智慧晶片的需求可能會加速成長。輝達已多次強調這一點，執行長黃仁勳曾公開預測，到2027年，Vera Rubin和Blackwell平台的訂單將達到1兆美元。

黃仁勳這項預測意義重大，原因有二。首先，它僅涉及Blackwell和Vera Rubin這兩個人工智慧系統。黃仁勳並未提及其他任何產品。其次，Vera Rubin顯示卡要到下半年才會全面上市。然而，可能已經有不少客戶開始排隊購買了。這足以說明輝達未來七個月的發展方向。

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