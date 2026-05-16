荷姆茲又告急！伊朗將「指定路線」收取費用 「這些船」才能受益

伊朗正準備引入一種新的機制來管理荷姆茲海峽的海上交通，並新制定收取船舶的費用。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透週六（16日）報導，伊朗議會國家安全委員會主席易卜拉欣·阿齊茲表示，伊朗正準備引入一種新的機制來管理荷姆茲海峽的海上交通。伊朗官員還表示，只有商船和與伊朗合作的各方才能從該機制中受益。

據報導，阿齊茲表示，德黑蘭已製定了一條「指定路線」來管理這條具有重要戰略意義的水道上的船舶通行，該機制的細節將很快公佈。

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阿齊茲還補充說，伊朗將根據擬議的安排收取提供專門服務的「必要費用」。他表示，指定航線將繼續對與「自由計畫」有關的營運商關閉，這顯然是指美國領導的「自由計畫」海上行動，該行動旨在護送商船通過荷姆茲海峽。

伊朗反對美國「自由計畫」，認為這是美國及其盟友試圖挑戰德黑蘭對這條戰略水道航運通道的控制權。

自從美國和以色列在兩個半月前發動轟炸行動以來，伊朗已基本封鎖了荷姆茲海峽，禁止除本國船隻以外的任何船隻通行，造成全球能源供應史上最嚴重的破壞。美國上個月暫停了轟炸，但同時也封鎖了伊朗的港口。

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