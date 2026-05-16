6月才有甜甜價？加州櫻桃產區63％作物全毀了 損失55億慘不忍睹

加州櫻桃主要產區因天候異常，受損嚴重。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於氣候異常，加州櫻桃最大產區聖華金（San Joaquin）高達63.5%的作物受損，慘況比預期更嚴重，目前已向州政府提交災害聲明，總損失達1.744億美元（約台幣55億）。台北傳統市場攤商表示，今年加州櫻桃價格高居不下，每台斤達550元以上，品質也不如往年，預估要等到6月華盛頓櫻桃進口後，價格才會更實惠。

《Stocktonia》15日報導，聖華金是加州最大的櫻桃產區，由於作物受損，已連續第二年向州政府提交了災害聲明。

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聖華金約有300名櫻桃農，今年櫻桃收成先是遇到高溫，然後降雨，衝擊收成。調查發現，聖華金有63.5%的櫻桃作物受損，與正常收成相比，總損失高達1.744億美元。

根據農業專員巴格里（Kamal Bagri）辦公室發布的最新農作物報告，2024年加州超過一半的櫻桃產自聖華金，櫻桃是當年第六大最有價值的農產品，產值約2.4億美元（約台幣75.6億）。

這也是聖華金連續第二年櫻桃歉收，去年產量僅為正常水準的43%左右。

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