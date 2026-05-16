川普伊朗互嗆、國際油市瞬間變臉！油價急拉原因一次看懂

國際油價週五（15日）上漲。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）的發言，進一步削弱市場對終結荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊船隻攻擊與扣押事件達成協議的希望，帶動國際油價週五（15日）上漲逾3%。

布蘭特原油期貨收盤上漲3.54美元、漲幅3.35%，報每桶109.26美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收漲4.25美元、漲幅4.2%，報每桶105.42美元。

本週累計來看，由於伊朗戰爭脆弱的停火局勢充滿不確定性，布蘭特原油上漲7.84%，WTI則大漲10.48%。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師表示：「美國與伊朗之間的語氣再次明顯轉趨對立。儘管停火仍在維持，但市場對荷姆茲海峽迅速重新開放的希望已經減弱。」

阿拉奇週五表示，伊朗「不信任」美國，只有在華府展現認真態度時，德黑蘭才有意願談判。他補充，伊朗已準備好重新投入戰鬥，但同時也準備接受外交解決方案。

川普則表示，他對伊朗的耐心正在耗盡，並稱自己已與中國國家主席習近平達成共識，即不能允許伊朗擁有核武，且伊朗必須重新開放荷姆茲海峽。

全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）通常都經由荷姆茲海峽運輸，該水道也是沙烏地阿拉伯、伊拉克與卡達等國通往波斯灣的主要出口航道。

習近平並未對與川普討論伊朗問題內容發表評論，但中國外交部發布了一份聲明，表示：「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要。」

伊朗革命衛隊表示，自週三（13日）晚間至週四（14日）期間，共有30艘船舶通過荷姆茲海峽，雖然仍遠低於戰前平均每日140艘的水準，但若數據屬實，已是相當顯著的增加。

PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「越來越多船隻正逐步通過海峽，不過目前這對市場情緒的影響，仍明顯大於對實際石油供需平衡的影響。」

航運數據分析公司Kpler週四表示，過去24小時內共有10艘船通過荷姆茲海峽，相較於近幾週每日僅約5至7艘的通行量已有增加。

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