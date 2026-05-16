SpaceX交易代碼曝光傳6月掛牌 估值衝1.75兆美元

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司SpaceX，最快將於6月12日掛牌上市。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕知情人士透露，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司SpaceX，最快將於6月12日掛牌上市，並選定納斯達克（Nasdaq）作為交易市場。這場備受矚目的IPO，不僅可能成為近年最大規模的股票上市案，也將為今年火熱的AI與科技IPO市場再添震撼彈。

根據《路透》報導，SpaceX計畫以代號「SPCX」掛牌交易，公司目前正加速推進IPO時程，最快可能下週三公開招股說明書（prospectus），SpaceX預計6月11日敲定IPO價格，並於6月12日股票就會開始交易。

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消息人士指出，SpaceX原本預計在6月底、也就是馬斯克生日附近掛牌，但由於美國證券交易委員會（SEC）審查進度比預期更快，因此公司決定提前推動上市。

市場分析認為，SpaceX上市將成為今年最具代表性的IPO之一，甚至可能超越Anthropic與OpenAI等AI巨頭未來的上市案。這也象徵近兩年因美國關稅政策、地緣政治風險而低迷的IPO市場，正在強勢回溫。

報導指出，SpaceX此次IPO目標募資約750億美元，公司估值上看1.75兆美元，若順利完成，將成為史上規模最大的IPO案。相較於今年2月SpaceX與馬斯克AI公司xAI整合時約1.25兆美元估值，如今估值再大幅躍升。

此次IPO承銷團由摩根士丹利、美國銀行、花旗集團、摩根大通與高盛領軍，另有16家銀行參與機構、零售與國際銷售。

另外，SpaceX選擇那斯達克掛牌，也被視為Nasdaq的一大勝利。Nasdaq近期推出「快速納入規則」，希望讓大型新上市公司更快進入Nasdaq-100指數，以吸引更多重量級科技公司掛牌。市場先前就盛傳，SpaceX傾向選擇Nasdaq，目的之一就是希望盡早納入Nasdaq-100指數。

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