黃仁勳白跑一趟？美貿易代表：川習會未提晶片出口管制

輝達執行長黃仁勳在最後一刻登上川普總統專機，前往北京訪問。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日接受彭博電視專訪說，美國對半導體的出口管制不是川習會中的主要討論議題。此言顯示，儘管輝達執行長黃仁勳在川普最後出訪時刻，才獲邀一起前往北京，但向中國銷售輝達先進的H200晶片，仍距突破還有一大段距離。

CNBC報導，只要看看隨同川普訪問北京的美國企業家，就可以肯定科技是此次川習會的重要議題。這些企業家除黃仁勳外，還包括特斯拉的馬斯克、蘋果的庫克，以及Meta、美光、高通與Coherent的高層。他們13日從阿拉斯加啟程，歷經20多小時的航程，飛抵中國。

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葛里爾指出，這些美國企業家14日有機會向北京領導階層表達他們的訴求。他說，「他們昨天有機會與川普總統以及習主席略微談論他們的公司」。他特別提到黃仁勳也在當中，但補充，「在雙邊會議上，沒有談論晶片出口管制」。

美國外交關係協會高級研究員克雷波-雷迪克爾（Heidi Crebo-Rediker）曾表示，輝達H200的出售許可協議「具政治爆炸性」，並將引發國會「對中鷹派的強烈反彈」。

儘管在美國國內面臨反對，不過路透依據3名知情者報導，美國已批准約10家中國公司，包括阿里巴巴、騰訊與字節跳動採購H200晶片，同時批准聯想、鴻海公司作為經銷商。買家可直接向輝達或透過經銷商採購，每一客戶准許最多採購7.5萬顆H200晶片。但迄今沒有交付任何一顆晶片。

葛里爾說，放行H200進口是中國的「主權決定」；「他們致力於本土生產，他們時常將美國的高科技視為威脅，如果我們在人工智慧（AI）晶片領域領先，他們會覺得這可能遏阻他們本身的成長」。

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