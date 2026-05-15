一趟旅行毀在這些細節？6大隱形吃錢地雷快避開

外媒披露，出國旅遊最容易犯的6個錯誤，務必留意避免傷荷包。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕使是最有經驗的旅行者，在計劃度假時也可能犯錯，有些失誤可能讓旅客損失慘重，徒然煩惱。這些錯誤包括忘記購買海外突發疾病醫療險、支付不必要的行李費、飯店的健身房費用等等。

外媒《Kiplinger》披露出國旅遊最容易犯的 6 個昂貴代價，說明如下：

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1. 忘記購買海外突發疾病醫療險：消費者權益倡導者、非營利組織Elliott Advocacy創辦人Christopher Elliott，人們常常認為在度假前或度假期間不會發生任何不好的事情，但如果他們在海外受傷需要住院治療，接下來他們就要面對一張1萬美元的醫療帳單。

2. 支付不必要的行李費：很多旅客並不知道，有些航空公司會對在機場托運行李的乘客收取更高的費用，若在出發前將托運行李添加到航班預訂中，費用比在機場託運更優惠，旅客不妨問清楚。

3. 飯店的隱藏性費用：Wi-Fi費、提早入住費、健身房費－現今飯店向住客收取各種額外費用和附加費，可謂五花八門。許多飯店會為加入其會員減免部分費用。此外，有時只需在辦理入住時請工作人員幫忙減免某些費用即可。

4. 支付全額租車費用：自 2021 年達到歷史高點以來，租車價格有所下降。即便如此，租車價格仍比疫情前上漲了不少。有幾種方法可以避免支付全額，像Costco 、BJ's 和 Sam's Club 這樣的大型連鎖商店，會為會員提供特定車型的租車折扣。

5. 帳單上的意外費用：在現今這個一切都數位化的時代，退房時很容易不跟前台人員打招呼就離開飯店。如果你離開前不仔細核對帳單，可能會漏掉一些你不想支付的費用。這也適用於在取車或預訂短途旅行時發現附加費用。因此，離開飯店前，請到前台索取帳單副本。這只需幾分鐘，卻能避免您在離開並付款後，因電子收據上的錯誤收費而產生的麻煩。

6. 未加入會員：大多數航空公司和飯店都有會員制度，您可以透過預訂累積哩程或積分。這些積分可用於未來的旅行，甚至在預訂時提供自動折扣。即使你一年只搭乘某家航空公司或入住某家飯店一兩次，也值得加入會員。

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