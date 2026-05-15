水利署：馬太鞍溪及花蓮溪通洪功能正常

經濟部水利署表示，馬太鞍溪及花蓮溪通洪功能正常。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕花蓮地區今（15）日受短延時強降雨影響發生局部積淹水情形，經濟部水利署表示，已第一時間由水利署及第九河川分署成立應變小組，主動與花蓮縣政府聯繫提供支援。本次豪雨期間，水利署管理的馬太鞍溪及花蓮溪水位僅約抬升30至50公分，目前河道通洪功能維持穩定。

水利署說明，目前淹水區域主要在野溪及市區排水系統，因瞬間強降雨造成部分縣管區域排水宣洩不及而發生局部溢淹。水利署已立即啟動緊急應變機制，並由本署及第九河川分署成立應變小組，主動與花蓮縣政府聯繫提供支援，目前雨勢已趨緩，積水已陸續消退。

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水利署補充，馬太鞍溪及花蓮溪位於花蓮光復地區，去年受堰塞湖溢流及大量土砂下移影響，造成河道淤積與局部溢淹情形，水利署災後即持續辦理河道疏濬及堤防復建工作。截至目前已累計完成約2200萬立方公尺疏濬量，重要堤段復建也已達保護標準。

水利署表示，目前已完成防汛應變整備，並可隨時支援移動式抽水機及防汛備料等防災資源，同時持續辦理河川水位監測及重點區域巡查作業，並與地方政府共同掌握後續雨勢及區域排水情形，適時提供必要協助，全力維護地方民眾生命財產安全，相關資訊也將持續更新。

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