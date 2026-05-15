快停用！Costco獨家銷售的中國製鞦韆有致死風險 緊急召回了

1萬8500 個 Agio Menlo 庭院鞦韆被召回。（圖取自美國消費品安全委員會官網）

〔財經頻道／綜合報導〕World Bright International Limited 正在召回約 1萬8500 個 Agio Menlo 庭院鞦韆，此前有報告稱，這些鞦韆的座椅在使用過程中可能會鬆脫，從而造成嚴重傷害甚至死亡風險。被召回的鞦韆僅在 Costco 實體店和線上銷售，根據美國消費品安全委員會官網披露，這款鞦韆是中國製。

美國消費品安全委員會14日在官網披露，Agio Menlo庭院鞦韆的座椅在使用過程中，可能會從框架上脫落，造成跌倒風險，導致嚴重受傷甚至死亡。此次召回涉及型號為 1934256 的 Agio Menlo 編織庭院鞦韆。被召回的鞦韆僅在 Costco 實體店和線上銷售。

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這款鞦韆於2026 年 2 月至 2026 年 3 月期間，在Costco 門市和 Costco.com 網站以 549 美元至 649 美元的價格出售，原產地是中國。

美國消費品安全委員會表示，無法確定購買的鞦韆是否屬於召回型號的消費者，可以聯絡World Bright International Limited尋求協助。

美國消費品安全委員會呼籲消費者應立即停止使用召回的庭院鞦韆，並聯繫 World Bright International Limited 公司以獲得免費維修，包括更換掛鉤和更換掛鉤的說明。並指出，該公司已收到8起鞦韆座椅從鞦韆架上脫落的報告，導致8人受傷，包括頭部和手臂的撞擊傷。

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