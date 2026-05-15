華碩ROG 20週年限時召集！推出6大電競新品

全新ROG CROSSHAIR 2006主機板。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國今年迎來成軍20週年，為與廣大玩粉同慶分享喜悅，自即日起一連三天於台北三創生活園區舉辦「玩家共和國​：​創世源碼2026」新品試玩會。

華碩表示，堅強陣容包括向ROG第一張傳奇主機板致敬的ROG CROSSHAIR 2006、ROG ARCANA DDR5 20週年限量紀念款記憶體、全球首支240Hz micro-OLED電競AR眼鏡ROG XREAL R1，以及ROG Strix SLC / LC IV系列一體式水冷散熱器、ROG NUC 16迷你電競桌機與推出熔岩紅新色的ROG Falchion Ace 75 HE電競鍵盤，讓消費者感受「天生無懼」的品牌精神。

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同時，華碩亦特別發佈「ROG 20」限時召集令，只要是和ROG一樣在2006年出生的民眾，現場完成任務，除能獲得「ROG OMNI抱枕 + 20週年紀念貼紙」，還有機會以20元購入全新ROG CROSSHAIR 2006主機板，若年紀不符，活動期間內拍下指定產品，公開上傳至個人社群並標註rog_taiwan，即可抽「ROG Delta II KJP小島秀夫限定版電競耳機、「ROG Keris II Origin KJP + ROG Scabbard II KJP小島秀夫限定版電競滑鼠、電競鼠墊等。

華碩今日也同步公開與《英雄聯盟》世界冠軍戰隊跨界聯名的T1 GeForce RTX 5070 / 5060 Ti顯示卡，外觀分別採用「經典黑、白」與「熱血紅、白」基調，搭配選手肖像畫、簽名、動態隊徽等元素與隨附T1設計的造型磁鐵、貼紙，別具風格；內裝方面，除搭載軸向式風扇、MaxContact散熱技術，確保長時間高負載下仍能穩定運作，亦配備雙BIOS開關以及獨家T1主題GPU Tweak III，可直覺切換最高效能、安靜模式，全面監控調校系統，再加上專利全自動製程、GPU Guard技術，還能強化結構，更經久耐用。

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