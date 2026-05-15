龔明鑫讚TEEMA海外科學園區 可讓台灣成經濟日不落國

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫15日出席電電公會（TEEMA）會員代表大會，他提到，政府目標是要打造經濟日不落國，電電公會角色是重中之重，且透過推動TEEMA海外科學園區，看起來非常有希望達標，在AI浪潮下推動台灣經濟成長，盼電子業拉一把中小企業、傳產，讓國家扎實往前走。

經濟部與電電公會5月簽署海外產業合作MOU，龔明鑫說，經濟部跟電電公會關係又多了一層，透過布局全球可落實總統經濟日不落國目標，「看起來非常有希望」，在這一波AI浪潮帶領下，希望好的位置趕緊佔下來，經濟部很高興跟TEEMA有目標打拼，雙方關係是親上加親。

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龔明鑫也提到，去年出口達6400多億美元，而這兩年經濟數據表現不錯，民意調查顯示，經濟的滿意度雖然沒有過半，但也已經感到很滿意，因過去大家對經濟表現滿意度都偏低。

龔明鑫說，面對中東情勢變化，國內物價上漲，但CPI仍控制在2％以下，目前還是有很大挑戰，如外界關心所得差距問題，他強調，台灣的吉尼係數跟日韓新加坡比還是相對較低。

不過，他也提到，中小企業、傳產如機械業等今年雖然都有成長，但增加幅度跟電子業落差太大，龔明鑫強調，這麼好的經濟成長，希望可以回饋大眾，電子業布局往前走，沒有忘記拉中小企業、傳產一把，畢竟台灣製造業都是世界級，值得大家攜手共同前進，讓國家能扎實往前走。

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