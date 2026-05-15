台灣入榜！Costco 拍板9家新分店 地點全曝光

Costco 計畫在2026年5月至8月開設多家新分店。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco 計畫在2026年5月至8月開設9家新分店，其中德州新布朗費爾斯（New Braunfels）開幕時間是5月15日，台灣新門市預計7月開門迎客，地點就在高雄。

《Marca》報導，Costco計劃於 2026 年 5 月在美國開設兩家新的門市，讓德州和加州的購物者再次看到這家零售巨頭在快速增長的郊區市場持續擴張的步伐。

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其中，德州新布朗費爾斯New Braunfels開幕時間是5月15日，這家門市還有加油站，加油站將在主店開業前先開，預計將創造約240個就業機會。

緊接著，Costco位於加州北維塞利亞（North Visalia）的新門市，計畫於 5 月 21 日開業，Costco這波展店計畫持續到夏季。

Costco 列出了即將在美國開設的幾家新店，包括猶他州雪城（Syracuse）、佛州彭薩科拉（Pensacola）以及亞利桑那州錢德勒（Chandler）商業中心（Business Center）。

此外，Costco展店計畫也正擴大到美國以外的地區，包括台灣在內的市場開設新分店，其中高雄新門市預計7月開幕。

2026年5月15日至8月薪門市開幕時間如下：

1、德州新布朗費爾斯（New Braunfels）：5月15日

2、加州北維塞利亞（North Visalia）：5月21

3、猶他州雪城（Syracuse）：6月

4、佛州彭薩科拉（Pensacola）：6月

5、亞利桑那州錢德勒商業中心（Chandler）：6月

6、台灣高雄：7月

7、紐約奧爾巴尼Albany：8月

8、威斯康辛州奧科諾莫沃克（Oconomowoc）：8月

9、明尼蘇達州特塞戈（Otsego）：8月

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