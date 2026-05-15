年薪百萬近6成慘淪月光族！月底免吃土就靠這2招

專家建議，想要擺脫月光族必須做到開源節流。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國銀行學會一項調查，約有4分之1的美國人過著月光族的生活。高盛調查更指出，年薪低於 5萬美元（約台幣157萬）的受薪階級，高達57%是月光族，就算是年薪50萬美元（約台幣1575萬）或以上的高收入族群，也有40%到了月底口袋空空。專家建議，想要打破入不敷出的惡性循環，除了要撙節開支，還要「開源」，不妨嘗試兼差多一份額外收入，讓財務重回正軌。

外媒報導，美國銀行將「月光族」定義為將家庭收入的90%到95%用於生活必需品，例如住房、食品雜貨、水電煤氣費、交通和托兒服務等。美國銀行學會估計，約有4分之1的美國人過著月光族的生活。

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月光族不限於低薪階級，高盛調查顯示，收入不同，月光族比率也有所差異，年新低於 5萬美元月光族比率為57%；5萬1美元至10萬美元（約台幣157萬至315萬）月光族比率為36%；10萬1美元至 20萬美元（約台幣315萬至630萬）月光族比率為25%。

20萬1 美元至 30萬美元（約台幣630萬至945萬）月光族比率為16%；30萬1 美元至 50萬美元（約台幣945至1575萬）月光族比率為41%；50萬1美元或以上者，月光族比率40%。

為什麼這麼多中高收入者還是入不敷出呢？主要有三個原因，一是生活方式膨脹，尤其對於高收入者而言，隨著收入成長，他們會認為自己必須花更多的錢，生活中的奢侈品（例如五星級飯店或豪車）突然變成了必需品。

第二個原因是居住地對日常開支影響很大。在生活成本較高的地區，例如沿海的大都市，更容易拖欠帳單或負債。第三個原因是同時應對多項優先事項（例如債務、住房和撫養子女）會侵蝕任何人的收入，這也會導致財務不穩定或使儲蓄更加困難。

想要打破入不敷出的惡性循環，可以從制定（或更新）家庭預算開始，盡可能削減開支，哪怕只是暫時的。此外，試著增加收入，例如做份兼職，幫助財務狀況重回正軌。而且也不必一直兼差打工，只要堅持一段時間，直到你的財務狀況感覺更穩定一些就行了。

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