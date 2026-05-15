原物料、運輸成本持續疊加 華紙Q2挑戰多

華紙今日舉辦法說會。圖為總經理陳瑞和。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕我國林漿紙大廠華紙（1905）總經理陳瑞和今日表示，木片、紙漿價格持續上漲，加上油價上漲、國際運輸成本持續上漲等因素，第二季市場面臨多重外部壓力，華紙第二季乃至下半年仍將有產品漲價壓力，並可能不只調漲一次。

華紙第一季營收43.94億元，毛利率5.2%，稅後淨損1.77億元，每股稅後淨損（EPS）0.16元。陳瑞和說明，第一季表現仍然壓抑，只是因去年（2025）第一季基期較低。不過，華紙第一季毛利率年增2個百分點，獲利表現也略顯好轉。

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受美伊戰爭因素影響，原物料及運輸成長從2月起即面臨漲價壓力，陳瑞和預估，成本高峰恐會落在5至7月，尤以木片價格漲勢最顯著，因運輸、砍伐成本同步提升，第二季將回到3年來相對高價的水準，紙漿漲價動能則相對較緩。

不過，國際漿價也已經從2025年10月至今年4月持續漲價約100美元，目前短纖價格為每公噸620至630美元、長纖價格為每公噸670至700美元，儘管5月漲價狀況稍微放緩，但還面臨夏季電價、油價上漲壓力，華紙也支出1400萬新台幣的碳費，多出許多額外負擔，華紙將審慎因應第二季。

此外，在永續經營方面，華紙宣布於氣候治理、自然保育與綠色能源3大面向同步取得關鍵進展。

去年底華紙正式通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」驗證，減碳路徑已與全球氣候科學同步；今年3月正式成為「自然相關財務揭露（TNFD）」採納者，是臺灣少數承諾落實自然生態保護與維護生物多樣性的企業，同時在CDP森林評鑑中獲得A-等級，展現供應鏈管理與綠色資產的透明度。

華紙花蓮廠的生質綠電設施新建案如期進行中，除了達到綠色能源自給自足，也將擴大綠電憑證產出規模。華紙指出，生質能綠電已取得ISO 13065（生質能源永續標準）、ISO 14067（產品碳足跡）及ISCC EU等認證，代表原料來源管理、碳排數據與減碳價值具備可追溯性與可信度，符合國際市場對綠色能源與溫室氣體管理的要求，未來亦可支援企業客戶達成減碳目標。

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