移工勞保給付拖垮財務？勞動部闢謠：114年保費收入較支出多40億元

針對外籍移工請領勞保給付的質疑，勞動部今日再度澄清（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕網路上持續有民眾針對外籍移工請領勞保給付提出質疑，勞動部今日再度澄清，強調移工也有繳保費，114年移工繳納的保費比領取的給付多出40億元，且107年至114年外國籍被保險人請領的勞保家屬死亡給付，僅占整體給付支出0.15%，不會造成勞保財務問題。

勞動部說明如下：

針對近期有些謠言質疑「勞保中的外籍被保險人參加勞保請領條件，還有給付計算與本國勞工相同，已形成結構性風險」勞動部要澄清以下2點：

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第一、移工和本國勞工一樣都有自己應負擔、也就是要繳的保費。根據統計顯示，114年度外籍被保險人，光他們繳交的勞保個人負擔，總額63.4億元，但是外籍被保險人領走的給付，是22.9億元，也就是說，外籍被保險人整體繳的比領的多40億元。

第二、網路上說「勞動部對移工比對本國勞工好，導致財務問題」這是錯的！

勞動部說明，勞保是有繳保費，才有給付，給付包含傷病、失能、家屬死亡給付等等項目。經過查證，107年至114年外國籍的被保險人請領勞保家屬死亡給付，占整體給付支出，只有0.15%，意思就是，不會因為這單一個給付項目，就造成勞保財務問題。

勞動部要告訴大家，勞保是納費互助、風險分攤的社會保險，不論是本國籍、外國籍勞工權益都相同，請大家轉發訊息時記得多多查證。

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