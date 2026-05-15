強化關鍵材料自主 信昌電台南六甲瓷粉新廠明年Q3量產

強化關鍵材料自主，信昌電台南六甲瓷粉新廠明年量產。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕信昌電（6173）今日舉行台南六甲新廠上樑典禮，總經理陳淳學表示，去年7月董事會通過斥資11.6億元興建六甲瓷粉新廠，預計明年第三季正式投入量產，未來產值將有雙位數成長。

信昌電是國內唯一具備從上游介電陶瓷粉末、中游製程設備到下游被動元件（MLCC、電阻晶片）研發與製造能力垂直供應整合廠商。陳淳學指出，介電陶瓷粉末是積層陶瓷電容（MLCC）最核心的主要原料，藉由六甲廠的建置，進一步鞏固在電子陶瓷材料的領先地位，六甲廠定位為高功率、高可靠度的產品，可應用於低軌衛星、機器人等。

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他也表示，因為AI時代來臨，MLCC走向更高階產品，材料也需要更精進，目前瓷粉產能九成滿載，未來產值都會有雙位數成長，若以信昌電AI營收佔比來看，每年都有雙位數成長，今年營收占比可達雙位數。

陳淳學分析，高階粉末比一般粉末的價格高出50%-100%，面對國際原物料起漲，信昌電對於稀土材料都有充分庫存，同時，因為粉材開發能力強，可以開發替代的原料。

他也說，信昌電優勢就是在高壓MLCC產品，過去以來一直持續送認證，目前產能九成滿載，持續提升生產技術、增加產能，陳淳學坦承，產品都被客戶追，過去訂單能見度大約3個月左右，目前都已大於6個月。

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