凱基金75萬股東快衝！「花鳥筷」5/18開領配對故宮碗、這類人沒做「1動作」拿不到

凱基金控將於6月12日召開股東常會，本次股東會紀念品「彩繪花鳥筷（6雙）組」正式開箱。（凱基金提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）75萬股東注意！各方矚目的股東會紀念品「彩繪花鳥筷（6雙）組」，將在下周一（18日）開始領取，紀念品外觀正式亮相，走實用風的筷子組，花鳥圖案正好與2022年的「花鳥彩繪故宮碗」搭配成套，預料又將引發新一波小股東排隊搶兌熱潮。

凱基金控將於6月12日召開股東常會，本次股東會紀念品「彩繪花鳥筷（6雙）組」正式開箱。6雙一組的筷子材質為「陶瓷」，筷身以白色為底，上端點綴花鳥彩繪圖案，融合梅花、山水與花卉元素，典雅中式風格設計，展現東方藝術氣息。

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凱基金表示，近日已寄發開會通知書，本次股東會紀念品的領取時間，自下周一、5月18日起，至5月26日止，凡持有普通股滿1,000股以上股東，可至各股務代理機構受託代理地點領取，但持普通股「未滿1,000股」的零股股東，除了股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者才可領取外，將不予發放紀念品。股東們須留意，是否收到開會通知書。

除了發放紀念品，凱基金董事會也已通過，每股普通股配發現金股利1元，較去年度的0.85元成長18％，為歷年最高的配發金額。以昨（14）日收盤價22.1元計算，現金股息殖利率達4.5%。

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