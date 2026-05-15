台灣無人機國家隊赴美參展 布局全球「非紅供應鏈」

聯盟主席曹進平（右）與密西根無人機聯盟總裁Matthew Rybar（左）簽署MOU。（無人機聯盟提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今年全球無人機產業年度盛事「國際無人載具系統展」（AUVSI XPONENTIAL）在美國底特律登場，經濟部產發署指導，並由「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」與金屬工業研究發展中心（MIRDC）共同組團，籌組歷年規模最大的「台灣館」代表團參展，無人機海外商機聯盟主席曹進平指出，此次是政府部會與產業平台的跨域整合，總計有35家台廠、130人參展，可說是規模最大、史上最強的陣容跨海出擊，向國際展現台灣積極打造全球「非紅供應鏈（Non-Red Supply Chain）」核心樞紐的決心與實力。

除曹進平外，經濟部產發署副組長盧文燦及外交部代表共同率隊包含雷虎科技、中光電等35家無人機整機與零組件廠商，團員總數超過130人，陣容橫跨產、官、研三大領域，顯示出政府與民間聯手推動無人機產業國際化的堅定決心。

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台灣卓越無人機海外商機聯盟在論壇期間與密西根無人機聯盟（Michigan Drone Association）及北達科他州貿易廳簽訂合作備忘錄。曹進平說，密西根無人機聯盟代表著當地數十家新創與學術機構，雙方簽署MOU後，未來將針對「自主飛行控制系統」與「城市空中交通」（UAM）進行技術共研。曹進平透露，密西根方對台灣的半導體技術應用於無人機終端算力表現出極大興趣，這將推動台灣IC設計業者更直接地進入美方供應體系。

曹進平說，透過與北達科他州貿易廳的協議，台灣業者未來將能獲得在北達科他州進行場域驗證（Field Validation）的優先權，這對於急於取得美國聯邦航空局（FAA）認證的台灣廠家來說，無疑是拿到了一張關鍵門票。

底特律展覽中心（Huntington Place）台灣館區，台灣館展示多款氫能動力無人機與垂直起降（VTOL）機型。曹進平說，這些技術能有效解決傳統電池續航力不足的痛點，在長距離電力線巡檢、邊境管制及戰場監控上具有極高的商業與軍事價值，且台灣無人機已不再侷限於小型偵察機，更向「大型化、智慧化、長續航」邁進，多款配備 AI 邊緣運算能力的偵巡無人機，也成為美方採購商詢問的焦點。

曹進平說，台灣擁有技術優勢，但在底特律這個全球競爭的競技場上，挑戰依然存在，面對來自歐洲、以色列及美國本土廠商的競爭，台灣代表團展現了「聯盟打群架」的策略。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣無人機產業不僅是國家戰略發展重點，也是台美攜手強化民主供應鏈的重要一環。無人機產業不僅關乎貿易，更核心的是國家安全、共同價值觀及「信賴的技術」。台灣卓越的製造能力與晶片技術結合美國領先的國防創新與系統整合，強強聯手將創造非紅供應鏈。

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