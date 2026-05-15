焦點股》祭庫藏股自救 台康生、科妍聯袂漲停

生技股近年股價表現不佳，台康生、科妍同步宣布實施庫藏股。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台股創新高，但生技股過去兩年完全沒表現，上櫃生技指數近期甚至創下6年新低，股價跌到公司受不了，昨日台康生（6589）、科妍（1786）皆宣布實施庫藏股，今日兩家公司早盤股價皆觸及漲停。

科妍昨公告第一季財報，首季防沾黏凝膠產品銷售雖增加，惟外銷營收受台幣兌美金匯率升值影響減少、醫美事業部勞務成本及新產品推廣費等營業費用增加影響，稅後淨利2196萬元，年減6成，每股稅後盈餘0.29元。

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不過科妍同時宣布實施庫藏股，預計買回5千張，買回區間為38.1至90.3元，實施期間從今日起至7月13日止。

台康生首季每股虧損0.47元，昨天舉行臨時董事會，宣布實施庫藏股，也計畫買回5千張，買回區間40元至74元，預計實施期間為今日起至7月14日止。

截至9:50分，台康生股價緊鎖漲停44.6元，成交量646張、漲停委買張數逾900張；科妍股價也鎖漲停56.6元，成交量983張、漲停委買張數近50張。

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