焦點股》鴻海：法說會釋樂觀展望 帶量大漲

隨著AI基礎建設需求快速擴大，鴻海預期AI機櫃第二季維持高雙位數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，受惠AI伺服器、交換器與AI機櫃需求持續升溫，第二季營運可望季對季顯著成長、年對年強勁成長，全年維持「強勁成長、審慎樂觀」看法，激勵鴻海今日股價大漲，今日開盤一度觸及260元，創近7個月波段高點，截至上午9時45分暫報254元，漲幅3.89%，成交量7萬3688張。

隨著AI基礎建設需求快速擴大，鴻海預期AI機櫃第二季維持高雙位數成長，全年有望達倍數以上增幅；800G以上高速交換器今年出貨與營收也有機會倍增。第三季新一代GPU AI機櫃將開始陸續出貨，全年AI機櫃出貨量有望較去年倍增，進一步推升雲端網路產品比重突破五成。

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為支應AI擴產與全球布局，鴻海近年持續加大資本支出，去年資本支出年增約27%，今年預估再增加三成以上，主要聚焦區域製造、自動化與AI核心產能建設。美洲目前已成為鴻海最大AI伺服器生產基地，美國與墨西哥則是主要量產據點；台灣則持續扮演高階研發、驗證與初期量產中心角色。

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